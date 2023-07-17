مواكبة | وسط اشتباكات مسلحة.. إصابات واعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

نفذت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة لمنازل المواطنين ، وسط مواجهات في مناطق متفرقة وإصابة مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيمي عقبة جبر وعين السلطان أريحا.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وسط اشتباكات مسلحة من المقاومين التي حاولت التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال .

وأفادت مصادر محلية في أريحا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة “آل وهدان” وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.

وكانت سرايا القدس – كتيبة أريحا أصدرت بياناً اعلنت فيه التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً أسيرا محررا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد مداهمة منزله.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في المخيم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين ، بلغت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين:

1. محمد نسيم أبو الرز من رام الله

2. نصر الله اللولو من رام الله

3. ثائر عوض من بيت أمر شمال الخليل

4. محمد عوض من بيت أمر شمال الخليل

5. نديم صبارنة من بيت أمر شمال الخليل

6. صبري بسام النجار من الخليل

7. المحرر عبد المهدي الزهور من الخليل

8. محمد جهاد المسيمي من نابلس

9. جوهر أبو عودة من أريحا

10. محمد زهير وهدان من أريحا

11. إبراهيم ضراغمة من مخيم قلنديا شمال القدس

12. محمود الشاعر من جنين

13. المحرر محمد أبو الرب من جنين

14. يوسف أبو الرب من جنين

مستوطنون يعربدون في قرية أبو غوش غرب القدس ويحرقون مركبات المواطنين



مستوطنون صهاينة يعربدون و يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية ابو غوش غرب القدس المحتلة

وضمن مسلسل الاعتداءات اليومية من قبل الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين، اقدم عدد من المستوطنين الليلة الماضية، على احراق أربع مركبات وخطّوا شعارات عنصرية في قرية أبو غوش، غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا القرية وأحرقوا أربع مركبات وخطّوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من العرب.

وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي كهذا في أبو غوش.

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، قريتي رمانة، غرب جنين، ونزلة زيد جنوبا شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة وداهمت عدة أحياء، وأقامت حاجزاً عسكرياً في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، مضيفة، أنها أطلقت القنابل الصوتية تجاه المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال نزلة زيد وشنت حملة تمشيط في عدد من المنازل.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية، وتشرع بأعمال تخريب بممتلكات المواطنين يتخللها اعتقال للعشرات منهم، بهدف التنغيص على حياة الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم والسيطرة عليها كاملة.

قانون لحظر النشاط السياسي لطلاب الداخل المحتل ..لا شهادة لمن يرفع علم فلسطين!



صادقت ما يسمى باللجنة الوزارية “الإسرائيلية” على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين من الداخل المحتل والذين يدرسون في جامعات الاحتلال.

وقرر وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”.

وينص مشروع القانون على “إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل مقاوم أو منظمات، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية”.

كما ينص القانون على “إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات”.

وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار – ميلخ.

وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، واعتبرت المستشارة القضائية أن “مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته”.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



مستوطنون صهاينة يدنسون المسجد الأقصى المبارك

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة من قبل قطعان المستوطنين على المسجد الاقصى اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم ، المسجد من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك، يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

إصابة بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم الفوار



إصابة بجروح خطيرة خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

هذا وأصيب اليوم شاب بجروح خطيرة، واعتُقل خمسة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

المصدر: وكالات فلسطينية