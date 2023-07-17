أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 17-07-2023

الأخبار

ـ واشنطن – موسكو: المواجهة السورية أقرب

ـ تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق | لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل

ـ نبيه بري تدخّلْ… الآن: أنقذوا الشيّاح من الزعران

النهار

ـ النائب الثالث للحاكم لـ”النهار”: لا استقالة جماعية نجهّز لمنصّة جديدة تحرّر سعر الصرف وتوحّده

ـ اجتماع الدوحة: التنسيق الخماسي “بوصلة” لودريان

ـ اللجنة الخماسية تبحث في تطوير التنسيق ولا طرح لأسماء مرشحين رئاسيين

ـ السوداني زار دمشق وبحث مع الأسد في المياه والأمن

اللواء

ـ الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة

ـ بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين

ـ الأسد ناقش مع السوداني في دمشق قضايا الأمن ونقص المياه

الديار

ـ لبنان على طاولة «الخماسيّة» في الدوحة… حوار لتمرير الوقت؟

ـ مخاوف على سعر الصرف مع انتقال الحاكميّة من سلامة لنوابه

ـ كيف سيردّ لبنان الرسمي على «البرلمان الأوروبي»؟

الجمهورية

ـ إجتماع الدوحة اليوم.. لا إتفاق

ـ هل بدأت الظروف الاقليمية تتكوّن فعلًا؟

ـ مَن تلاعبَ بالدولار بعد ظهرالسبت؟ ولماذا؟

ـ مَن تراجَع الحزب أم التيار؟

البناء

ـ السفيرة الفرنسية للبنانيين: ماذا كان حل بكم أمنياً ومالياً وصحياً وغذائياً وتربوياً… لولا فرنسا؟

ـ بوحبيب يتنحّى بضغوط أوروبية وأميركية عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية بذريعة الانشغالات

ـ تلاعب في سوق الصرف يوحي بتحضير مشهد ضاغط لتكليف سلامة ونوابه بتصريف الأعمال

الأسرار

البناء

ـ حذرت مصادر مالية في ضوء التلاعب الذي شهده سوق الصرف خلال يومين من وجود خطة لرفع سعر صرف الدولار وإثارة الذعر في الأسواق من خلال ضخ كميات من الأوراق المالية اللبنانية المطبوعة للطلب على الدولار بهدف رفع سعره، بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بنية الطلب إليه مع نوابه الذين سوف يستقيلون لتصريف الأعمال معاً.

ـ قالت مصادر دبلوماسية إن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد فرض تسريعها وجود حاجة ملحّة للتنسيق في مواجهة خطورة التحرّك الذي تقوم به الميليشيات العاملة تحت الراية الأميركية في قاعدة التنف وشرق الفرات للانتشار على الحدود السورية العراقية والسيطرة عليها.

النهار

ـ يقول مسؤول مالي ان اعلان نواب حاكم مصرف لبنان عن نيتهم الاستقالة كان مجرد مناورة من صاحب الأمر لان الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن واتفق مع الادارة الاميركية على كل الخطوات المقبلة والتي ستظهر تباعا.

ـ رفض الامن العام اللبناني ادخال احد قوارب الهجرة غير النظامية الذي كان متوجهاً الى قبرص مؤكداً ان منطلقه لم يكن من الشاطىء اللبناني وانما السورية وبالتالي رفض طلبا قبرصيا للتفاوض حول الموضوع.

ـ البلبلة التي سادت السوق المالية مساء السبت لم تتضح اسبابها الحقيقية رغم التوضيحات اذ ان الطلب ارتفع فجأة مساء في حين ان المصارف لا تفتح ابوابها ولا تسلم الاموال نهار السبت من اوله.

اللواء

ـ قام مسؤول أمني سابق بدور رئيسي في تحقيق إختراق مهم في القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ووَصَل ما إنقطع بين الطرفين بعد زيارات مكوكية بين حارة حريك والرابية ومركز الشالوحي!

ـ يعكف رئيس تيار سياسي مثير للجدل، على وضع لائحة بمطالبه من العهد الجديد والمراكز التي يسعى للحصول عليها قبل التوافق مع حليفه الجديد ــ القديم على شخص الرئيس العتيد!

ـ يحرص نائب كسرواني على إبقاء تحركه السياسي الداخلي والخارجي، بعيداً عن الأضواء حتى يبقى ترشيحه للرئاسة بعيداً عن بازار المناورات وحرق الأسماء!

الجمهورية

ـ تَوسّعت رقعة الإهتمامات التي اعتادت عليها سفارات عدة، وشكّلت فرق عمل وخاليا خاصة لمتابعة ظاهرة استخدام الوثائق المزوّرة الى درجة غير مسبوقة.

ـ لوحِظ أنّ حزباً سيادياً تدارَك خطأ في بيان كان قد أصدره حول مقررات اجتماع دولي جرى أخيرا وتناولَ أزمة حساسة يعانيها لبنان.

ـ تولّى ديبلوماسي خليجي التواصل مع شخصيات سياسية تحضيرا لمؤتمر حول لبنان يُعقد اليوم.

المصدر: صحف