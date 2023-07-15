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July 15 2023 - 10:52

مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

منذ 48 mins 15 July، 2023
مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان
أخبار دولية - الصين

أفاد مصدر بوزارة الدفاع الصينية، بأن وحدات من الجيش الروسي ستشارك في المستقبل القريب في التدريبات العسكرية “الشمال. التعاون 2023″ التي تنظمها الصين في بحر اليابان.

وقال المصدر”وفقا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال. التعاون 2023، التي تنظمها المنطقة الشمالية التابعة للقيادة القتالية بالجيش الصيني، في الجزء الأوسط من بحر اليابان”.

وأشار المصدر إلى أن موضوع التدريبات سيكون “الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية”، وهدفها هو زيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن.

من جانبها، قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية، إن مجموعة من 5 سفن حربية صينية غادرت صباح اليوم ميناء مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتوجهت إلى مكان تنفيذ المناورات. وتضم المجموعة المدمرتين “تشيتشيهار” و”قوييانغ”، والفرقاطتين ريتشاو و “زاوزوانج”، بالإضافة إلى سفينة الإمداد “تايهو”.

يشار إلى أن روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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