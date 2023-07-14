بريطانيا.. السجن 34 عاما لمراهقين قتلا شابا بسيف

حكمت محكمة في بريطانيا على مراهقين اثنين بالسجن لمدة 34 عاما بتهمة قتل رونان كاندا البالغ من العمر 16 عاما، طعنا بالسيف في مايو من العام الماضي.

ونشرت وسائل إعلامية بريطانية مشاهد مصورة التقطتها كاميرا مراقبة، ويظهر فيها برابجيت فيديسا وسوكمان شيرجيل، كلاهما يبلغان من العمر 17 عاما، وهما يقومان بطعن رونان أثناء عودته إلى المنزل من منزل أحد الأصدقاء في ولفرهامبتون.

ومساء 29 يونيو 2022، كان رونان على بعد مسافة قليلة من المنزل الذي كان يعيش فيه مع والديه وأخته عندما تم طعنه باستخدام “سيف نينجا” اشتراه فيديسا عبر الإنترنت مما أدى إلى إصابته بجرح بعمق 20 سم في منطقة ظهره ووركه وجرح بعمق 17 سم في صدره.

وترك الشاب البالغ من العمر 16 عاما ليموت في الشارع متأثرا بالإصابات، بينما هرب فيديسا وشيرجيل من مكان الحادث بعد أن أدركا أنهما طعنا الشخص الخطأ.

المصدر: الإندبندنت