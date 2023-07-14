مواكبة | اعتداءات واسعة للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

أصيب خمسة فلسطينيين على الاقل، جرَّاء اعتداء مجموعات من المستوطنين الصهاينة على الاهالي في بلدة (كفر ثلث) شمال الضفة الغربية خلال اقتحامها الليلة الماضية بحماية جيش الاحتلال.

وزارة الصحة الفلسطينية، أشارت الى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى قلقيليا وبينهم إصابتان بحال الخطرة، بسبب كسور في الجمجمة والوجه.

وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أنّ مستوطنين من مستوطنة كارني شمرون اقتحموا تجمع عرب الخولي الذي يتعرَّض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الصهاينة بهدف تهجير سكانه، علماً أنه مُحاط بعددٍ من المستوطنات.

مواجهات في الضفة

الى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا، وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.

بالتزامن مع ذلك، تمكن مقاومون من استهداف عدد من النقاط العسكرية الصهيونية، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، بينما اقتحمت قوات الاحـتلال مخيم الفوار جنوب الخليل ومنطقة جبل الشريف حيث اعتقلت الشاب يحيى بدر، عقب اقتحام منزله.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وسبق ذلك إصابة 4 مواطنين بجراح، إثر اعتداء مستوطنين عليهم وحرق أراضيهم في منطقة العيون جنوب بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية. ونقل المصابون إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث أصيب اثنان منهم بكسور في الجمجمة والوجه.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال غرب نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال المواجهات، حيث أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق حسبما أفاد الهلال الأحمر في نابلس، وعلى حاجز زعترة جنوب نابلس، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال 3 فلسطينيين قرب حاجز.

وفي القدس المحتلة التي تشهد أحياؤها مواجهات يومية بين الشبان وقوات الاحتلال، اعتقلت قوة صهيونية الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثوري ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد للأقصى فجر اليوم.

وحول الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية وتصدي الفلسطينيين، ينضم إلينا مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني..

حملة اقتحامات واعتقالات

هذا وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وشنت حملة مداهمات لعدة منازل”. وأشارت الى أن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للبلدة الأسير المحرر خالد طلال سرور”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى بدر عقب اقتحام منزله بمنطقة جبل الشريف بمدينة الخليل”. وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال عقب اقتحامه للبلدة”.

وبالتوازي، لفتت المصادر الى أن “صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد الاشتباه بقوات خاصة بالمخيم”. وافادت المصادر ان “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وداهمت عدة منازل في البلدة”.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية