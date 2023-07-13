مواجهات في الضفة الغربية وجيش الاحتلال يعتقل أسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واستهداف لقوات الاحتلال.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، والمحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس من شارع القدس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب المدينة.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب عاطف بني عودة (25 عامًا) من منزله في بلدة طمون.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين.

اعتقال الأسير المحرر “مؤيد جميل شراب” من قرية عورتا

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان، عقب اقتحام منازل المواطنين في قرية قبيا قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد عصفور خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرزيت شمال رام الله. وأمطر الشبان آليات الاحتلال بالحجارة خلال انسحابها من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لقرية تل جنوب غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم واعتقلت المحرر خليل الشيخ، والسيدة سهاد جمال ثوابتة من قرية مراح رباح شرق المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير شرق المدينة، وكلا من أحمد أبو سندس وثائر أبو سندس والمحرر يوسف القزاز من دورا جنوب الخليل.

المصدر: وكالات