أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13-07-2023

الأخبار

– لا ترسيم برياً مع العدوّ… ومسؤوليتنا تحرير الغجر | نصر الله: لا نفع لحوار مشروط

– معالجة الأزمة… بالتكيّف!

– صراع على الهوية وليس نزاعاً عقارياً: حادثة “القرنة” تفضح كذبة التعايش

النهار

– نصر الله الكمال “الثلاثي” لحود – عون – فرنجية

– سخونة جنوبية وصدمة من البرلمان الأوروبي

– زيلينسكي يفضّل عضوية الأطلسي على الضمانات الغربية

اللواء

– نصر الله: ضمانة السلاح بشخص الرئيس.. وجعجع مع تعيين حاكم جديد للمركزي

– متاريس رفض الحوار تنتصب بوجه لودريان قبل عودته من الخليج

– عودة المضاربات على الدولار الأسود؟

الديار

– “الخماسية” تجتمع في الدوحة الأسبوع المقبل بحضور لودريان لبحث ملف لبنان

– مخارج لأزمة “المركزي” تُبحث اليوم خلال اجتماع سلامة مع نوابه الأربعة

– موجة الحر تبدأ اليوم وتصل الى ذروتها الجمعة… تحذيرات بيئية من خطر الحرائق

الجمهورية

– تنسيق فرنسي سعودي يسبق لودريان

– جنبلاط من عين التينة: علاقتنا تاريخية

– “الناتو”: استراتيجية جديدة تُطاول الشرق الأوسط

– هل يفرمل “لقاء الدوحة الخماسي” اندفاعة لودريان؟

البناء

– السيد نصر الله: لا تراجع عن تحرير الغجر… معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع

– لا نسعى لتعديل الطائف… لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا

– البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة

الأسرار

البناء

– اعتبر دبلوماسي غربي أنّ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التمسك بالانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر وبلبنانية مزارع شبعا ورفض المقايضة بين الخيمة المقاومة في المزارع والانسحاب الإسرائيلي من الغجر لم يقطع الطريق على قيام مبادرة تتضمن الانسحاب من الغجر وتسليم الخيمة لليونيفيل.

– لم تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية الحديث عن اجتماع للجنة الخماسية التي تضمّ فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر رغم وجود مسعى قطري لهذا الاجتماع، ورجّحت في حال حصول الاجتماع عدم مشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع، وقالت إنّ هناك تقارباً فرنسياً سعودياً حول مقاربات الملف الرئاسي وهذا كافٍ.

النهار

– لوحظ تحسن الحركة العقارية والبيع والشراء لا سيّما من قِبل المغتربين اللبنانيين، بحيث إنّ بعضهم قرّر الاستقرار في لبنان في ظل التراجع الاقتصادي الكبير في معظم دول الانتشار.

– عُلم أنّ زيارة أحد النواب في تكتل وسطي لوزير سيادي ساهمت في تنقية الأجواء لتعيين شخصية عسكرية في موقع بارز، ربطاً بالتقارب بين تيار مسيحي بارز والحزب الذي ينتمي إليه النائب المذكور.

– على رغم المطالبة المتكررة بتطبيق الاصلاحات فقد رحّب الاتحاد الاوروبي بإقرار لبنان تعديلات السرية المصرفية كخطوة اساسية لجذب تمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما عملت عليه لجنة المال والموازنة واقرته الهيئة العامة لمجلس النواب في تشرين الاول 2022.

– يبدي وزيران انزعاجهما من النشاط المفرط للمديرين العامين في وزارتيهما لانهما يعتبران انه بات يطغى على حضورهما.

اللواء

– تعطي الحركة الدبلوماسية اهتماماً خاصاً للاستقرار الأمني في البلد، بصرف النظر عن المسار السياسي المأزوم!

– ما يزال الرهان قائماً داخل “الثنائي” حول كيفية كسب الحلفاء والأصدقاء إلى البرنامج الرئاسي، عندما يحين الوقت لملء الفراغ.

– تنسق المصارف العاملة خطواتها لمواجهة بعض التوجهات لمصرف لبنان، في المرحلة التي تلي خروج الحاكم الحالي من الخدمة.

الجمهورية

– أبدت قيادة حزب بارز امتعاضها من موقف اتخذه معنيون بمسار مرفق حساس.

– نُقل عن سفير دولة كبرى قوله: لم نلمس حتى الآن جدية من القادة اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية وبتنا على قناعة بأن الواقع الرئاسي المعطل في لبنان سيستمر ربما لسنوات.

– اهتمت أوساط دبلوماسية باستقاء معلومات حول الأجواء التي سادت لقاء مرجعية نيابية كبيرة ومجلس نقابة إحدى المهن الحرة ومعرفة رأيه بشخصية غير مدنية.

المصدر: صحف