مدير عام الطيران المدني فادي الحسن للمنار: ارقام القادمين عبر المطار ستقارب ما قبل الازمة والاداء جيد جدا

اشار مدير عام الطيران المدني رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن في حديث للمنار الى وصول 430 الف راكب عبر المطار في شهر حزيران رغم ان الذروة هي في تموز وآب، ومتوقع في تموز وصول 600 الف شخص، ويصل الرقم المتوقع اخر الصيف الى مليوني راكب وهذه الارقام لم نكن نراها الا في 2018 و2019 قبل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية.

واشار الحسن الى جهود الامن العام في المطار وانه تم الاتفاق على زيادة عديدهم وذلك مع وجود عناصر توجيه باشروا مهامهم، معتبرا ان خدمة الامن العام في المطار بالمقارنة مع باقي المطارات هي جيدة.

وقال ان الاجهزة في المطار باختلافها لا تقصر واليوم من اصغر موظف الى اكبر مسؤول لولا التعاون والتفاني الموجود لما وصلنا الى هذه الاستمرارية ، ويدخل المطار عدد اكثر من قدرته الاستيعابية بمرة ونصف ونحتاج عديدا اضافيا، لكن الاداء خدماتيا وتشغيليا جيد جدا.

وقال رئيس مطار بيروت الدولي اننا فتحنا مسربا اضافيا للركاب القادمين واصبح الراكب يخرج بأريحية كبيرة ، وفي موضوع استلام الحقائب عانينا في الايام الاخيرة من تاخير الاستلام من الجهة القادم منها الراكب. واضاف اننا تخطينا القدرة الاستيعابية لذا طلبنا من كل حمال يخرج مع راكب ان يعيد معه ما لا يقل عن 10 عربات لتامين العدد الكافي. ولفت في موضوع التكييف انه من النادر جدا ان يحصل انقطاع تام للكهرباء وسيتم تركيب مولّد احتياط خاص بالمكيفات فقط.