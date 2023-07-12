قادة دول حلف شمال الأطلسي يصفون روسيا بأنها “تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلف” مؤكدين عدم رغبتهم في مواجهتها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 00:52

قادة دول حلف شمال الأطلسي يصفون روسيا بأنها “تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلف” مؤكدين عدم رغبتهم في مواجهتها

منذ 5 ساعة 11 July، 2023
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