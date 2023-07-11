وزير الحرب الأمريكي يبحث مع نظيره التركي الدعم العسكري لأنقرة

بحث وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن مع نظيره التركي يشار غولر الدعم العسكري لأنقرة، في اتصال هاتفي أعقب إعلان تركيا دعمها لانضمام السويد إلى حلف “الناتو”.

وأعلن البنتاغون أن الجانبين بحثا “المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ودعم وزارة الدفاع الأمريكية للتحديث العسكري التركي”.

وطلبت تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 شراء مقاتلات F-16 بقيمة 20 مليار دولار من شركة Lockheed Martin Corp (LMT.N) و80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية. وأمس الاثنين، قال ستولتنبرغ إن الرئيس التركي وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي، وأن “السويد تعهدت بدعم تركيا في خطواتها للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: روسيا اليوم