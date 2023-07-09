القائد النخالة يهاتف عوائل شهداء ملحمة “بأس جنين”… ما جرى في المخيم هو انتصار كبير

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سلسلة اتصالات هاتفية بعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة “بأس جنين” البطولية، مؤكدا لهم أن “ما جرى في مخيم جنين هو انتصار كبير وهو امتداد لكل المعارك البطولية التي تقودها سرايا القدس وكل المقاومة على ارض فلسطين ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها أن اليد العليا هي للشعب الفلسطيني ومقاومته الصلبة”.

كما واعرب النخالة خلال حديثه مع عوائل الشهداء عن افتخاره بالحاضنة الشعبية التي ساندت المقاومين مؤكداً الالتزام بالمقاومة على كل شبر في فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم