الخط الساخن| على الحدود مع فلسطين المحتلة: حريق بالناقص للحفاظ على المساحات الخضراء

في حلقة من اعداد الزميلة ديما جمعة بعنوان “على الحدود مع فلسطين المحتلة: حريق بالناقص للحفاظ على المساحات الخضراء” اكد النائب قاسم هاشم عضو لجنة البيئة النيابية ان المطلوب تأمين كل مقومات الحماية والدفاع للمساحات الخضراء على المناطق الحدودة بما ان العدو يعمل على قطع وحرق الاشجار وتدمير الحياة الحرجية من دون اي تدخل من اليونيفيل.

واعتبر النائب هاشم ان خوف الاسرائيلي من المقاومة جعله يتخوف من كل اشكال الحياة على الحدودوتحدث رضا عاشور رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل عن اهتمام البلديات بالمساحات الخضراء بعد العام 2000

واكد السيد عاشور انه لا علاقة واضحة مع وزارة البيئة وتحدث عن امكانيات الدفاع المدني وازمة ضعف التمويل فيما شدد على اهمية مراكز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في التواجد ضمن المناطق الحدودية

في جولة للزميلة ديما جمعة الى يارون نقلت صورة حرق المساحات الخضراء عند حدود فلسطين المحتلةونقلت الزميلة ديما عدة اراء للمزارعين ورجال اطفاء الهيئة الصحية ورئيس بلدية يارونوانتقلت الزميلة ديما الى حرش يارون وتحدثت عن اهمية الحفاظ على المساحات الخضراء