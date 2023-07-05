وزارة المالية تعلن عدم استقبال معاملات جديدة من المكلفين حول ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان حتى 31 الجاري

اعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي ، انه “وبهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من معاملات ضريبة الأملاك المبنية المقدمة سابقاً من أصحاب العلاقة، وتأميناً لحسن سير العمل، فإنها:

1. تعتذر عن عدم إستقبال معاملات جديدة من المكلفين فيما خص ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان لغاية 31/7/2023 ضمناً وذلك لإنجاز المعاملات القديمة المتراكمة.

2. يقتصر التواصل مع المكلفين لتحديد مواعيد الكشف المحلي عند الضرورة، وكذلك لطلب مستندات إضافية عبر العاملين في دائرة خدمات المكلفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام