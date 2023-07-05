وزارة المالية تعلن عدم استقبال معاملات جديدة من المكلفين حول ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان حتى 31 الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 14:18

وزارة المالية تعلن عدم استقبال معاملات جديدة من المكلفين حول ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان حتى 31 الجاري

منذ 2 ساعة 5 July، 2023
وزارة المالية
لبنان

اعلنت وزارة المالية  في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي ، انه “وبهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من معاملات ضريبة الأملاك المبنية المقدمة سابقاً من أصحاب العلاقة، وتأميناً لحسن سير العمل، فإنها:
1.   تعتذر عن عدم إستقبال معاملات جديدة من المكلفين فيما خص ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان لغاية 31/7/2023 ضمناً وذلك لإنجاز المعاملات القديمة المتراكمة.
2.    يقتصر التواصل مع المكلفين لتحديد مواعيد الكشف المحلي عند الضرورة، وكذلك لطلب مستندات إضافية عبر العاملين في دائرة خدمات المكلفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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