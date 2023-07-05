وفد من حزب الله عرض مع رئيس الضمان الإجتماعي في صيدا مشاكل المركز

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر رئيس مكتب صيدا الاقليمي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد رياض خليفة في مكتبه بمركز الضمان في المدينة مهنئا بعيد الأضحى المبارك.

واجرى الوفد مباحثات مع خليفة بحسب بيان للحزب تتعلق “بالمشاكل والعقبات التي تعوق العمل الاداري اليومي في المركز، وتؤخر معاملات المواطنين ، حيث عرض خليفة الحاجات التي يجب تأمينها لضمان سير العمل بشكل طبيعي في المركز “.

وتم خلال اللقاء تثبيت عدد من المساعدات العاجلة التي سيتم تأمينها للمركز كهبة مقدمة من “حزب الله” خلال أيام.

وشكر خليفة للوفد” الجهود التي تبذلها قيادة “حزب الله” من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام