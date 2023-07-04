ناخبون بريطانيون يتوقعون خسارة حزب المحافظين للانتخابات

تراجعت توقعات الناخبين البريطانيين بفوز حزب المحافظين الذي يترأسه رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي.

ووجد استطلاع Redfield & Wilton Strategies أن 48% من الناخبين يتوقعون أن تسفر الانتخابات القادمة عن حكومة يترأسها حزب العمال.

بينما قال حوالي 35% إنهم يعتقدون أن حكومة الأغلبية العمالية ستكون النتيجة الأكثر ترجيحا للفوز في حالة إجراء انتخابات عامة في الأشهر الستة المقبلة.

وقال 23% فقط من الناخبين إن حكومة حزب المحافظين هي التي ستفوز، وتوقع 14% أن تكون أغلبية الحكومة من حزب المحافظين و9% قالوا إنهم يتوقعون حكومة أقلية بقيادة المحافظين.

وحسب الاستطلاع فإن هذه أدنى نتيجة يسجلها حزب المحافظين منذ الاستطلاع الذي أجري في 6 نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أصبح سوناك رئيسا للوزراء.

المصدر: روسيا اليوم