الناطق باسم حركة حماس: هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 14:32
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المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على جنين في يومه الثاني والفصائل تؤكد وقوع خسائر بالجنود الصهاينة
الصحة الفلسطينية: إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 وعشرات الجرحى بينهم حالات خطرة
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا أسقطوا طائرة مسيرة للعدو في سماء المخيم وسيطروا عليها وهي الطائرة الـ4 خلال المعركة
كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق في مخيم جنين مساء أمس وصباح اليوم
كتائب القسام: ما زال مجاهدونا يخوضون المواجهة الشاملة مع الاحتلال في المخيم ضمن تكتيكات ميدانية تحقق خسائر كبرى في صفوفه
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن استهداف المدنيين جريمة حرب حقيقية وشعبنا موحد خلف مقاومته في جنين
الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في جنين يسوء في ظل استمرار منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف القيام بواجبها
اضراب شامل يعم القدس ومدن الضفة الغربية دعما واسنادا لصمود اهالي جنين ومخيمها ودعوات للنفير نحو نقاط التماس مع الاحتلال
مراسل المنار: اهالي مخيم جنين يتمسكون بالبقاء في منازلهم رغم محاولات التهجير الصهيونية
جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتقال 120 فلسطينيا ليل الاثنين _ الثلاثاء خلال العملية العسكرية المتواصلة في جنين
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين ويعمل على اهداف جديدة بالمخيم
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: منزعجون من نطاق العملية العسكرية في مخيم جنين
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: الحكومة ليست المسؤولة عن الفراغ الرئاسي والوساطات الخارجية دخلت دائرة المراوحة
وزير الثقافة محمد وسام المرتضى: نشجب العدوان الاسرائيلي على جنين والمعتدون سينصرفون عن بلادنا والحق سينتصر
سانا: استشهاد عائلة من 4 أفراد جراء قصف تعرض له منزلها في بلدة أوروم الكبرى بريف حلب الغربي مصدره "هيئة تحرير الشام"
الخارجية المصرية: مصر وتركيا تعلنان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء
الرئيس الروسي خلال قمة شنغهاي للتعاون: روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على أساس القانون الدولي
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بـ5 مسيرات على أهداف باتجاه موسكو وإسقاطها
الناطق باسم حركة حماس: هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين
منذ 46 mins
4 July، 2023
عاجل
الناطق باسم حركة حماس
بأس جنين
عملية تل أبيب
مخيم جنين
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