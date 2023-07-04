لليوم الثاني.. العدوان الاسرائيلي على جنين يتواصل والمقاومة تتصدى

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار تصدي المقاومين الفلسطينيين للاعتداءات الاسرائيلية.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “طيران العدو الاسرائيلي استهدف مساء الاثنين وفجر الثلاثاء أهدافا جديدة في مدينة جنين ومخيمها، كما وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لأحياء جنين لليوم الثاني على التوالي، وسط دمار كبير”.

وأفادت المصادر ان طيران الاحتلال قصف مجددًا اهداف مدنية في جنين، فيما لا تزال الطائرات بمختلف الأنواع تحلف في سماء المدينة وعلى ارتفاعات متفاوتة”.

من جهته، أكد رئيس بلدية جنين محمد جرار أن “جيش الاحتلال يتعمد هدم المنازل في المخيم، بعد تشريد أعداد من الأهالي، موضحًا أن حجم الدمار كبير”.

بدوره، أفاد “الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “جيش الاحتلال شرد نحو ثلاثة آلاف فلسطيني من مخيم جنين، قسرا”، وأشار إلى أن “طواقمه الطبية تعاملت اليوم من 103 إصابة في الميدان”.

هذا ودفع جيش العدو بمزيد من التعزيزات العسكرية التي انطلقت من حواجز عسكرية إسرائيلية عدة باتجاه مدينة جنين.

وخلف العدوان، الذي بدأ في الساعات الأولى من فجر الاثنين 9 شهداء، ونحو ١٠٠ جريحاً، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة في جنين، وشهيد في البيرة، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

ويتصدى المقاومون، للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، إذ أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف، سواء إطلاق الرصاص أو تفجير العبوات.

وقد فجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية واستهدفت الجنود الصهاينة بصليات من القنابل والرصاص خلال محاولات التقدم في جنين.

واعتقل جيش العدو اكثر من مئة شخص، قبل ان يفرح عن عددًا منهم، والآخرين تم نقلهم إلى مراكز التحقيق، كما وخلف العدوان دمارًا في البنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية، بان سكان جنين اشتكوا من عدم وجود مياه في “الخزانات”، وانقطاع التيار الكهربائي.

وخشية من رد المقاومة، أعلن جيش الاحتلال، في بيان له، نشر بطاريات من القبة الحديدية في جنوب فلسطين، وشمالها، تحسبًا لعمليات إطلاق صواريخ نحو البلدات المحتلة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، ان العملية العسكرية في جنين، يشارك فيها مئات الجنود من وحدات وتشكيلة مختلفة، منها القوات الخاصة.

وشهدت قرى ومدن فلسطينية، وقفات ومسيرات وفعاليات تضامنية واسنادية مع أهالي مخيم جنين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان.

ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية، العدوان، وأكدت أن خيارات الرد واسعة وشاملة.

المصدر: فلسطين اليوم