قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل أشخاص عدة وسقوط عشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية.

وأكد متحدث باسم شرطة بالتيمور لمجلة “نيوزويك” أن إطلاق النار وقع في مبنى 800 بمحكمة غريتنا في حي بروكلين في بالتيمور في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال “أستطيع أن أؤكد أن الضباط في موقع حادث إطلاق نار جماعي في المربع 800 من شارع غريتنا”.

من جهتها قالت ريبيكا بريور، مراسلة فوكس بالتيمور، إن مئات الأشخاص قد تجمعوا في المنطقة للاحتفال السنوي الذي يطلق عليه “يوم بروكلين”.

وقالت إحدى الشهود لبريور إنها سمعت ما لا يقل عن 20 إلى 30 رصاصة أطلقت من حوالي الساعة 12:30 ليلة الأحد بالتوقيت المحلي .

المصدر: روسيا اليوم