الشيخ عبد الرزاق دان حرق القرآن الكريم: لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى السويد

هنأ رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق بحلول عيد الأضحى المبارك. ودعا “كل القوى السياسية والروحية وكل فئات المجتمع إلى الوحدة والحوار والتلاقي ومدّ جسور التواصل فيما بينهم “، وأكدَّ أن “الحوار والتلاقي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات والخلافات كافة “.

من جهة ثانية، دان الشيخ عبدالرزاق “ما قام به بعض المتعصبين المجرمين في دولة السويد، عندما تم إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام احد المساجد في السويد”، وطالب “دولة السويد بالمسارعة في إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم، لأن ذلك لا يدخل في حرية الرأي والتعبير، بل هو إساءة لما يقارب ٢ مليار مسلم في العالم، لأن ذلك يبعث على الكراهية والبغض بين شعوب العالم “.

ودعا الشيخ عبدالرزاق “كل الدول العربية والإسلامية بتوجيه رسالة شديدة وعالية اللهجة إلى دولة السويد وتحذيرها من التعامل مع هذه الظاهرة باستخفاف ومحاسبة الجناة وعدم التهاون في هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام