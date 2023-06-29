النائب الحجيري: السويد تمارس إرهابا واضطهادا وعنصرية من خلال سماحها بحرق المصحف الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 12:10

النائب الحجيري: السويد تمارس إرهابا واضطهادا وعنصرية من خلال سماحها بحرق المصحف الشريف

منذ 1 ساعة 29 June، 2023
النائب ملحم الحجيري
لبنان

استنكر النائب ملحم الحجيري الاعتداء “الموصوف من قبل متطرفين سويديين ومجموعة إرهابيين يقيمون في السويد، على الدين الإسلامي واحراقهم المصحف الشريف كتاب الله المقدس”.

واعتبر في بيان ان “السويد تستمر في انتهاكاتها للدين الاسلامي واستفزاز مشاعر المسلمين وهي من خلال سماحها بحرق المصحف تمارس ارهاباً واضطهادا وعنصرية ومساً بالمعتقدات الدينية وهو عدوان صارخ يجب مواجهته”.

ورأى الحجيري، ان “هذا الإنحطاط الأخلاقي يكشف زيف ادعاء هذه الدول بالإنتماء الى الحضارة الانسانية والقيم الانسانية واحترام حرية التعبير والمعتقدات الدينية، وهي لا تعدو كونها تطرفا وشعارات براقة تخفي عنصرية مقيتة تعمل على بث الكراهية وزرع الأحقاد والضغينة بين شعوب العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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