الخارجية اللبنانية تدين باشد العبارات عملية احراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 12:10

الخارجية اللبنانية تدين باشد العبارات عملية احراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين

منذ 1 ساعة 29 June، 2023
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