الدفاع الروسية: مجموعة “فاغنر” تستعد لتسليم أسلحتها للجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مقاتلي مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم طيّ التحقيق في قضية التمرد المسلح، مشيرا إلى أن التحقيقات في قضية التمرد، أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن التمرد، وعدلوا عن الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة “فاغنر” العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.

وتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقضي بمغادرة بريغوجين وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

المصدر: روسيا اليوم