“هيئة إدارة السير” تقفل بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات في لبنان في بيان لها الثلاثا “إقفال كل أقسامها في عيد الأضحى، على أن تعود وتفتح أبوابها للمواطنين اعتبارا من الثلثاء في ٤ تموز”.

ودعت الهيئة “المواطنين إلى حجز مواعيدهم عبر زيارة موقعها الإلكتروني www.tmo.gov.lb، اعتبارا من بعد غد الخميس للأسبوع المقبل أيام الثلثاء، الأربعاء والخميس في ما خص الخدمات المتاحة في المصلحة في الدكوانة”.

وأشارت الهيئة إلى أنها “تستقبل في مراكز زحلة، صيدا والنبطية كل المعاملات، باستثناء سيارات نقل الملكية وبيع الأنقاض خلال الأيام المحددة أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام