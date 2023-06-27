الكيان المؤقت | مجددا تدريبات جيش الاحتلال تقتل جنديا صهيونيا

اصبح لزاما على الجيش الصهيوني تجهزة نعوش جنوده عند كل مناورة او تدريب عسكري ، هو الجندي الرابع خلال عام 2023 الذي يقتل خلال التدريب في الكيان المؤقت ، ففي من شهر كانون الثاني ، قتل جندي في حادث إطلاق نار في قاعدة عسكرية في الجزء الأوسط من فلسطين المحتلة . وفي آب المنصرم قتل جندي آخر خلال تدريب روتيني في هضبة الجولان. حدث مماثل في نفس الشهر، أسفر مقتل الرقيب ناتان فيتوسي بنيران صديقة بعد خطأ في تحديد الهوية .

آخر القتلى اعلن عنه المتحدث باسم الجيش الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، حيث ذكر إن جنديا قتل بنيران صديقة من مسافة 250 مترا، خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش في جنوب فلسطين المحتلة .

وقال المتحدث في بيان إن “تفاصيل الحادث قيد التحقيق من قبل القادة وبدأت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث وتم ابلاغ اسرة الجندي”

والملفت ان اعلان الجيش عن مقتل الجندي جاء ، بعد اقتحام نابلس واندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، واشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا للقوات المقتحمة ومن العادت المعروفة للجيش الصهيوني هو اخفاء عدد قتلاه خلال المعارك ليعود ويعلن عنهم بالمفرق .

المصدر: اعلام العدو