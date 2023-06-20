“لجنة الاسير سكاف”: عملية “عيلي” تأتي بسياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 22:08

“لجنة الاسير سكاف”: عملية “عيلي” تأتي بسياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي

منذ 57 mins 20 June، 2023
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

باركت “لجنة أصدقاء عميد الإسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان لها الثلاثاء “العملية الفدائية البطولية في مستوطنة عيلي، التي نفذها الشاب الفلسطيني مهند شحادة الذي استشهد على أثرها على الطريق بين رام الله ونابلس”، وأكدت انها “تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة العدو بالأمس خلال استهدافه للمدنيين حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى ومحاولة اقتحامه لمخيم جنين بالطائرات وكافة أنواع الأسلحة”.

وأشارت اللجنة الى أن “هذه العملية هي نوع من الرد الموجع الذي ستنفذه المقاومة الفلسطينية، لأن العدو لا يمكن أن يفلت بعد اليوم من العقاب على أية حماقة سيرتكبها بحق الشعب الفلسطيني”، وتابعت ان “الإحتلال لن يستطيع النيل من عزيمة هذا الشعب الصامد الصابر والجبار الذي تحتفل فيه المرأة الفلسطينية بإستشهاد فلذة كبدها وهي ترفع رأسها بعمله البطولي و تؤكد بأنها مستعدة لتقديم كل أبنائها من أجل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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