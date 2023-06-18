الجيش الروسي يعلن احباط هجمات على 4 جبهات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن صد محاولات أوكرانية لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات كان أعنفها على محور زابوروجيه.

وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيه الأكثر احتداما”.

اضافت: قام العدو بقوات تصل إلى ثلاث كتائب تكتيكية معززة بالدبابات والعربات القتالية المدرعة، تحت غطاء من الدخان، بمحاولات فاشلة في عمليات هجومية في عدة موجات في مناطق نوفوبوكروفكا ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا غي مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى.

واعلنت انه تم القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 33 دبابة و30 عربة قتال مشاة و35 عربة قتال مصفحة في سياق الأعمال العسكرية في اتجاه زابوروجيه وحده خلال يوم واحد.

وأردف البيان: “من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات “فوستوك” (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع هجمات العدو”.

المصدر: سبوتنيك