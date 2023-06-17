كلاس: للتلاقي والحوار والتفاهم تحت قبة البرلمان

دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الى “مبادرة وطنية للتلاقي والحوار والتفاهم والتصالح والمصارحة والمحبة تحت قبة البرلمان، المؤسسة الدستورية الوحيدة في العالم التي يتناصف مقاعدها المسيحيون والمسلمون”.

وسأل في بيان: “أي معنى للبنان الحوار والتكامل والعيش السلامي بين الطوائف والمذاهب، أن ينتخب رئيس للجمهورية من دون صوت تشارك نوعي من كل نوعيات الوطن؟أي معنى (للبنان الرسالة) أن يرضى مرشح أن لا يكون بين ناخبيه نواب من كل الطوائف والمذاهب اللبنانية؟ إنه لبنان، إنها مسؤولية إستثنائية في ظرف مفصلي يحتاج الى الحكمة والعقلانية السياسية والواقعية الوطنية”.

وختم: “المبادرة الى الحوار والتلاقي والمحبة جرأة معتبرة وخطوة مقدرة، يستحقها لبنان، شابات وشباب لبنان يترقبون مبادرتكم ويؤمنون بحكمتكم لا تخذلوهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام