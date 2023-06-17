حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. عقود وصفقات بنحو 46 مليار دولار

كشف منظمو منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ26، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، والذي شاركت فيه الإمارات بصفة ضيف شرف.

وقال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن حصيلة المنتدى هذا العام وصلت إلى أكثر من 900 صفقة وعقد بقيمة ناهزت مستوى 3.860 تريليون روبل (حوالي 46 مليار دولار).

واللافت أن هذا العام تم إبرام 43 اتفاقية مع ممثلي شركات أجنبية، بما في ذلك شركات من إيطاليا وإسبانيا (دول غير صديقة)، وقال إن المنتدى المنعقد في نسخته الـ26 شهد مشاركة 17 ألف مشارك من 130 دولة و150 شركة من 25 دولة غير صديقة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن منتدى هذا العام تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح المنتدى مركزا للتطور. ولفت إلى أن المنتدى شهد مشاركة فعالة من الإمارات والجزائر، حيث زار رئيسا البلدين الحدث الاقتصادي الكبير.

وعن الوضع الاقتصادي في روسيا، قال كوبياكوف، إن التضخم في روسيا يقبع عند مستوى متدن وكذلك البطالة فيما العملة الروسية لم تهو إلى 200 روبل كما توقع القادة في الغرب ما يشير إلى فشل سياسة الغرب في إضعاف اقتصاد روسيا وعزلها سياسيا.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: وكالات