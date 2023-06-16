3 قتلى وعشرات الجرحى جراء بإعصار “تورنادو” في تكساس الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما بين 75 و 100 آخرين بإعصار “تورنادو” ضرب مدينة بيريتون في ولاية تكساس الأمريكية الخميس، حسبما أكدت السلطات المحلية.

وقال بول داتشر، رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون للصحفيين إن 3 أشخاص قتلوا في العاصفة التي اجتاحت المنطقة بعد ظهر الخميس، موضحا أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت “ضربة مباشرة” من الإعصار.

وأكد المسؤول أن ما لا يقل عن 30 منزلا متحركا تضررت أو دمرت جراء الإعصار.

وأشارت تقارير إلى أن التورنادو دمر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة، وفقا لموقع poweroutage.us.

وذكر مسؤول من مستشفى محلي للصحفيين أن مؤسسته اضطرت للعمل بمساعدة مولدات كهرباء.

المصدر: وكالات