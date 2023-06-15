مصادر يابانية: سقوط صاروخين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 15:24

مصادر يابانية: سقوط صاروخين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان

منذ 24 mins 15 June، 2023
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