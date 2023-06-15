مصادر يابانية: سقوط صاروخين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 15 2023 - 15:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد الشاب الفلسطيني خليل يحيى الأنيس (22 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جراء مواجهات في نابلس بالضفة الغربية
قوات الإحتلال الصهيوني تفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة المريج بمدينة نابلس
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أربكان طبسية عقب اقتحام منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يصل إلى كوبا قادما من نيكاراغوا ضمن جولة على بعض دول أمريكا اللاتينية
السيد رئيسي والوفد المرافق يعقدون عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في كوبا بهدف تعزيز العلاقات المشتركة خاصة الاقتصادية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: إيران وكوبا رائدتان في تطوير التكامل الإقليمي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يزور العاصمة الايرانية طهران يوم السبت المقبل ويلتقي عدداً من المسؤولين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة تشريعية عامة يوم الإثنين المقبل
وزارة المالية اللبنانية: تمّ تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين التي تعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار
وزارة المالية: تمّ تحويل المساعدة المؤقتة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران
وزارة المالية: سيتم تحويل المساعدة المؤقتة للعاملين في الإدارة العامة اعتباراً من يوم غد الجمعة
متظاهرون يحطمون واجهات زجاجيّة لعدد من المصارف في سن الفيل ويحرقون الاطارات أمامها احتجاجاً على احتجاز ودائعهم
غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيل و8 جرحى في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
خفر السواحل اليوناني: مقتل 79 شخصاً وفقدان المئات جراء غرق زورق كبير للمهاجرين قبالة سواحل اليونان
سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية: القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخاً من راجمات الصواريخ على منطقة بيتروفسكي
السلطات الروسية في القرم: إسقاط 9 مسيرات أوكرانية في شبه الجزيرة
حرس الحدود في بيلاروسيا يسقطون مسيرة أوكرانية في مقاطعة غومل الحدودية
الخارجية الصينية: ملتزمون بتعزيز السلام وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات
وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي روسي: موسكو ستطلب مشورة قانونية بعد قرار أستراليا منعها من بناء سفارة في كانبيرا
وكالة الصحافة الفرنسية: واشنطن تحصل على حق استخدام القواعد العسكرية في غينيا الجديدة بموجب اتفاق أمني
مصادر يابانية: سقوط صاروخين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان
منذ 24 mins
15 June، 2023
المياه اليابانية الخالصة
اليابان
صواريخ باليستية
كوريا الشمالية
التعليقات
ذات صلة
قتيلان وجريح بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش في اليابان
اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تجري مناورات في أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات
بالفيديو | اصطدام طائرتين في مطار ياباني!
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}