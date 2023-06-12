جيش العدو الإسرائيلي يصدر تعليمات بفتح النار على أي جندي مصري

أصدر جيش العدو الإسرائيلي تعليمات مشددة لجنوده على المنطقة الحدودية مع مصر، من بينها “إطلاق النار ردا على أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري”، على حد تعبير إذاعة جيش العدو.

وقالت إذاعة جيش العدو، إن الأخير”أصدر تعليمات جديدة لجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي أحداث مريبة في المنطقة الحدودية”، حسب زعمه.

وأضافت أنه “حظر على الجنود الاقتراب من سياج الحدود الفاصل، وطلب منهم الحفاظ على مسافة وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار”.

كما طلب الجيش من جنوده في المنطقة الحدودية وفق التعليمات الجديدة ارتداء خوذ الرأس، والإبلاغ الفوري عن أي تحرك.

وقالت الإذاعة إنهم في جيش العدو “باتوا ينظرون إلى عناصر الشرطة المصرية الذين كانوا قبل 10 أيام شركاء، على أنهم تهديد محتمل”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي من المقرر أن يصدر الثلاثاء تحقيقه النهائي في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص الجندي المصري البطل محمد صلاح قبل نحو 10 أيام.

وكان قد زار وفد من جيش العدو الإسرائيلي القاهرة مؤخراً، لمتابعة التحقيق المشترك مع الجيش المصري لحادث تسلل شرطي مصري أوائل الشهر الجاري داخل حدود فلسطين المحتلة.

المصدر: روسيا اليوم