أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 12-06-2023

الأخبار

ـ جلسة الرئيس الافتراضي

ـ عمالة الأطفال اللبنانيين إلى ارتفاع و90% من الدعم الدولي للسوريين

ـ مزايدة البريد: دفتر شروط مفصّل على قياس شركة فرنسية

النهار

ـ فرنجية يلهبها… والمنازلة إلى الدورة الأولى

ـ جهاد ازعور قد يتوجه إلى اللبنانيين اليوم ببيان حول ترشيحه وتطلعاته

ـ مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى رئيس وفق الدستور ويشدد على الإصلاحات الشاملة

اللواء

ـ فرنجية يكشف عن ترشيح برغماتي: التضحية واردة للمرة الثالثة!

ـ حزب الله مع امتصاص صدمة الأربعاء.. وباسيل يصدر أمر اليوم: أزعور

ـ صفقات مليارية في المؤتمر العربي – الصيني في الرياض

الديار

ـ الرياض لن تخوض معركة كسر حزب الله… «التغييريّون» المتردّدون سيُصوّتون لأزعور

ـ «الثنائي الشيعي»: رئيس بختم أميركي ممنوع! … صيف من دون رئيس؟!

ـ ما يحصل في لبنان وصفه «مونتسكيو» منذ ثلاثة قرون… ما علاقة الاقتصاد بروح القوانين؟

الجمهورية

ـ فرنجية: سأكون رئيساً لكل اللبنانيين

ـ الانتخابات تدخل فصلها الأخير

ـ عائدات الغاز تلامس الشعبوية… «أوعا» الأجيال المقبلة

ـ باريس تستدير: لحل توافقي ثالث

البناء

ـ الخامنئي يفتح الباب لاتفاقات حول النووي بشروط… والمقداد للقاء ابن فرحان بعد بلينكن

ـ فرنجية: القوات انتخبت مرشح الممانعة في 2016… و«التيار» يرشح ابن المنظومة وأباها

ـ ثقافة تخويف المسيحيين تجمعهم لاغتيالنا كل مرة… ثم يتقاتلون ويدفع المسيحيون ولبنان الثمن

الأسرار

البناء

– توقف مصدر دبلوماسي أمام مضمون المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري خارجية السعودية وأميركا حول سورية من إفساح أميركي أمام السعودية لترجمة رؤيتها حول سورية دون تأييدها، لكن دون محاولة تعطيلها، ما يعني أن هناك انفراجات مقبلة في سورية يترجمها لقاء الرياض للوزيرين السعودي والسوري.

– علّق مرجع سياسي على كلمة الوزير سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن بقوله إنه فضح التقاطع الانتهازي المناقض لمبادئ أركانه لصالح الاغتيال السياسي لكل زعيم مسيحي لا يبني علاقته بالشركاء المسلمين بابتزاز الخوف والغبن والحرص على الكانتون ولو تغيّرت التسميات من 13 إلى 14 حزيران.

النهار

– تسجل حركة لافتة لرئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية احمد هاشمية في الفترة الاخيرة خصوصا بعد حراك محمد شقير في بيروت واشرف ريفي في الشمال.

– جرى “اطلاق نار” كلامي متبادل في الامن العام بين المدير الحالي الذي رد خطوة منع الاعلامية الكويتية من دخول لبنان الى قرار سابق قبل ان يرد عليه اللواء عباس ابراهيم بطريقة غير مباشرة.

– بعد احتجاز الإعلامية الكويتية في مطار بيروت، عُلم أن مرجعاً حكومياً يتولّى اجراء اتصالات مع دولة الكويت بواسطة أصدقاء مشتركين بين الدولتين.

– يُلاحظ غياب الأجهزة المعنيّة عن مراقبة الأسعار في المنتجعات السياحيّة، ولا سيما المطاعم والمسابح، في ظل جنون ارتفاع الأسعار.

اللواء

– قام وسطاء بمحاولات تبريد الأجواء بين حارة حريك والرابية، وتطويق الفلتان الحاصل على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال زيارات حصلت للعماد عون والنائب باسيل!

– فَقَدَ مسؤول لبناني بارز «سنده» الأول في عاصمة أوروبية معنية بالوضع اللبناني، بعد التغييرات الرئاسية التي حصلت في الفريق المسؤول عن الملف اللبناني!

– يقول وزير سابق أن الفاتيكان طرح فكرة ترشيح شخصية روحية مسيحية لرئاسة الجمهورية إذا كانت هذه الخطوة تُوحّد الموقف المسيحي وتحظى بتأييد الشريك المسلم!

الجمهورية

– يُصر وزير سابق على سحب إسمه من التداول في البورصة الرئاسية ويقول أن التحولات الإقليمية لن تأتي به رئيسا.

– أكد مصدر دبلوماسي أن موقف بلاده في شأن إستحقاق بارز ما زال على ما هو عليه لأن فيه مصلحة لبنان، وستتكثف الإتصالات خلال اليومين المقبلين.

– إعتبر سفير عربي بارز أن التوتر الحاصل في السياسة اللبنانية يسير عكس سير التفاهمات ومناخات التهدئة في المنطقة.

المصدر: صحف