الامام الخامنئي: لا حرج بالاتفاق بدون الوثوق بالوعود والمساس بالبنية التحتية للصناعة النووية

أشار الامام السيد علي الخامنئي الى أن “التحدي النووي الذي دام 20 عاما أظهر أنه لا ينبغي الوثوق بالوعود”، واوضح إن “حجة العدو بالسلاح النووي كذبة وهم يعرفون ذلك”، ورأى انه “لا حرج في الاتفاق، لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية”.

كلام الامام الخامنئي جاء الاحد خلال لقائه بمجموعة من العلماء والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية الايرانية في حسينية الإمام الخميني (قده)، وقبل اللقاء قام الامام الخامنئي بزيارة معرض إنجازات الصناعة النووية المقام في حسينية الإمام الخميني (قده).

وقال الامام الخامنئي “على مدار 20 عاما خلق الأعداء تحديا نوويا لإيران لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد”، وتابع ان العدو اختلق حجة الأسلحة النووية وهو يعرف انها كذبة وأن ايران لا تفعل ذلك”، واضاف “اننا ومن منطلق إسلامي لا نريد أن نتجه نحو السلاح وإلا لما استطاعوا إيقافه وحتى الان لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا النووية”.

واشار الامام الخامنئي الى ان “الصناعة النووية هي من المقومات الأساسية والمهمة لقوة الدولة ومصداقية الدولة وقوتها”، وأكد انه “على كل شخص تهمه الجهمورية الاسلامية الايرانية ويريدها دائما قوية ان يولي هذا الجزء من الأنشطة العلمية والبحثية والصناعية الموجودة هنا اهمية وعناية وتقدير خاص لأن الأعداء يركزون على الطاقة النووية لإضعاف ايران”، ولفت الى “ضرورة الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار أنظمة الضمانات وعدم انتهاك قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان”.

المصدر: وكالة ارنا