أ.ف.ب نقلا عن مصادر أمنية: 21 قتيلا في هجومين نفذهما مسلحون في بوركينا فاسو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 7 2023 - 16:14

أ.ف.ب نقلا عن مصادر أمنية: 21 قتيلا في هجومين نفذهما مسلحون في بوركينا فاسو

منذ 3 ساعة 7 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة