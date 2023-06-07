حدث اليوم | إصابات ومواجهات واعتقالات عقب اقتحام الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة الغربية

أصيب ستة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة كبيرة من قوات الاحتلال معززة بعشرات الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم وتمركز في وسطه، وحاصرت منازل عدة، وداهمتها، وعاثت في ممتلكاته خرابًا واسعًا.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات كسرت باب منزل الشهيد جبريل كمال البدعة، كما واقتحمت منزل المواطن سمير التيتي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب عملية الاقتحام، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية في الشوارع.

واطلقت القوات المقتحمة الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وصدحت مساجد مخيم عقبة جبر بالتكبيرات وناشدت الأهالي للتصدي لاقتحام جيش الاحتلال.

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

كما شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، وكذلك اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم عدة مناطق في الضفة، ونفذت عمليات دهم وتخريب واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وشملت هذه الاقتحامات والمواجهات والاعتقالات بلدة كفر دان بمحافظة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال تلك المواجهات، فيما فجرت قوات الاحتلال مركبة في البلدة واعتقلت الشقيقين إحسان وأسامة أيمن عابد، والشابين مجاهد أحمد صلاح ومالك محمد عابد.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة بجامعة بيرزيت الأسيرة المحررة ليان كايد، عقب اقتحام منزلها في المدينة، وتفتيشه وتخريب العديد من محتوياته.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين بالمحافظة واعتقلت: الفتى عدي عقل سرور، والشاب محمد سمور ووالده عواد سرور، بعد الاعتداء عليه خلال اقتحامها البلدة.

ومن بلدة عارورة بمحافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي أحمد خصيب عقب اقتحام منزله. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اعتقلت القوات حمزة حوتري، وغالب حوتري من قلقيلية.

قوات الاحتلال تعتقل شبانا وتفجر مركبة في جنين

هذا واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة شبان عقب اقتحام مدينة جنين الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأخوين أسامة وإحسان أيمن عابد ومالك محمد عابد ومجاهد أحمد صلاح.

وذكرت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان بلدة كفرذان غرب جنين.

وفجرت قوات الاحتلال، مركبة لأحد المواطنين في البلدة.

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب حاجز “حوارة” في نابلس

ومساء أمس الثلاثاء، أُصيب مستوطن إسرائيلي، بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة قرب حاجز “حوارة” جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقال إعلام العدو إن مستوطنا أصيب من شظايا رصاصة استهدفت سيارة للمستوطنين كان يقودها قرب حاجز حوارة.

وذكر إعلام العدو إن “نحو 12 رصاصة أصابت مركبة المستوطن المستهدفة في حوارة جنوب نابلس”.

ومن ناحيته، علق رئيس مستوطنات شمال الضفة على الحدث، قائلا:”إنه خطير لأن الطلقات كادت تصيب المستوطن بشكل مباشر وكانت ستؤدي لقتله”، بحسب قوله.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على الإغلاق في بلدة حوارة جنوب نابلس.

متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي سياق الاعتداءات على المسجد الاقصى، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية