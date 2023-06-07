العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بمناطق مختلفة في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، وكذلك اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم عدة مناطق في الضفة، ونفذت عمليات دهم وتخريب واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية”، وتابعت “شملت هذه الاقتحامات والمواجهات والاعتقالات مخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدة كفر دان بمحافظة جنين، وبلدة بيتا بمحافظة نابلس، ونعلين وبيرزيت بمحافظة رام الله والبيرة”.

ولفتت المصادر الى انه “في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة”، وتابعت “أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال تلك المواجهات، فيما فجرت قوات الاحتلال مركبة في البلدة واعتقلت الشقيقين إحسان وأسامة أيمن عابد، والشابين مجاهد أحمد صلاح ومالك محمد عابد”، واضافت “من رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة بجامعة بيرزيت الأسيرة المحررة ليان كايد، عقب اقتحام منزلها في المدينة، وتفتيشه وتخريب العديد من محتوياته”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلالاقتحمت بلدة نعلين واعتقلت: الفتى عدي عقل سرور، والشاب محمد سمور ووالده عواد سرور، بعد الاعتداء عليه خلال اقتحامها البلدة”، وتابعت “من بلدة عارورة بمحافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي أحمد خصيب عقب اقتحام منزله”، واضافت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اعتقلت القوات حمزة حوتري، وغالب حوتري من قلقيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم