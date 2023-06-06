كنعان زار الراعي وتباحثا بالاستحقاق الرئاسي: لا يمكن إحداث خرق بظل الاصطفافات الحادة

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الثلاثاء “استكملنا مع غبطته التشاور الذي كان قائما لا سيما في الاستحقاق الداهم ألا هو الاستحقاق الرئاسي، ورسالة البطريرك انتخاب رئيس مبارح قبل اليوم”.

واضاف كنعان ان “جلسة 14 حزيران هي في الاتجاه الصحيح، والمطلوب تخطي الشكليات واحداث خرق في الجدار، وهذا الامر لا يحصل في ظل الاصطفافات الحادة”، وشدد على أن “مبادرة البطريرك يجب ان تلقى تأييد جميع اللبنانيين”.

ورأى كنعان أن “اتفاق معراب لم يصمد اكثر من سنة مع أنه كان يحمل ورقة سياسية، لذلك يجب تحصين اي اتفاق او تقاطع بخريطة طريق ومشروع ورؤية انقاذية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام