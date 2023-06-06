“تخريب متعمد”.. موقف الكرملين من الهجوم على سد كاخوفكا

قال الكرملين الثلاثاء إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تسيطر روسيا على اغلبها جنوب أوكرانيا هو “تخريب متعمد”. وشدد على أن “كل المسؤولية تقع على نظام كييف”، مؤكدا أن أحد أهداف هذا العمل كان “حرمان القرم من المياه”، وهي شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو في العام 2014.