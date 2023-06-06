مواكبة | بالتزامن مع تصعيد الغرب.. استهداف سد حيوي تحت سيطرة روسيا في خيرسون

أكد رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونيف صباح الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني.

ومنذ فجر اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما نشر بعض المواقع لقطات مصورة لسد كاخوفكا الضخم المنهار، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

مشاكل في إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه

وقال ليونتيف في تصريح صحفي، “أصابت عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ”. وذكر المسؤول أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.

وقال ليونتيف إن الوضع لا يتطلب إجلاء سكان مدينة نوفايا كاخوفكا نفسها، لكنه قد يتطلب إجلاء القاطنين في بعض القرى والبلدات الواقعة باتجاه مصب دنيبر. وحذر المسؤول من أن الأضرار التي لحقت بالمحطة قد تسبب مشاكل في إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه.

من جانبه، أكد رئيس حركة “نحن مع لروسيا” في مدينة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن تدمير صمامات محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

اتهامات اوكرانية

وعلى المقلب الآخر، قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا. وتابعت “يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق”.

وأضافت القيادة “قامت القوات الروسية المحتلة بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يتم حاليا تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات. جميع الخدمات تعمل. ويتم مراقبة الوضع حاليا.

اخلاء السكان

وبدات سلطات خيرسون منذ الصباح بعمليات إجلاء السكان في المناطق المحاذية للسد، قبيل بدء الفيضان، بعد ان وصلت المياه الى المبنى الاداري للمدينة.

وأكد رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونيف صباح الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني، دون أن يتعرض سد خزان المياه للهدم.

بدورها، حثت الشرطة الوطنية الأوكرانية، عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا، سكان القرى المتضررة على إخلاء منازلهم وإغلاق الأجهزة الكهربائية.

وقالت الشرطة على تليغرام انه “تم تنبيه وحدات من الشرطة الوطنية ودائرة الطوارئ الحكومية في منطقة خيرسون لتحذير السكان المدنيين وإجلائهم من مناطق الفيضانات المحتملة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.”

واوضحت ان مستوى المياه آخذ في الارتفاع ويجب على كل شخص في منطقة الخطر، اتباع تعليمات رجال الإنقاذ ورجال الشرطة.

القوات الأوكرانية تواصل شن هجماتها على محور جنوب دونيتسك

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت شن هجماتها على محور جنوب دونيتسك. واكد مسؤول عسكري روسي أن وحداته تصدت لمحاولة أوكرانية للهجوم في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمرت 17 دبابة.

وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم جديد للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك بعد إعادة تجميع قامت بها، مشيرة الى ان المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 عسكري أوكراني، وتدمير 28 دبابة بينها 8 من طراز “ليوبارد” الألمانية.

المصدر: موقع المنار + وكالات