اعتصام للعسكريين المتقاعدين امام مصرف لبنان في طرابلس: صرخة حق في وجه الذل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 17:26

اعتصام للعسكريين المتقاعدين امام مصرف لبنان في طرابلس: صرخة حق في وجه الذل

منذ 2 ساعة 5 June، 2023
اعتصام للعسكريين المتقاعدين
لبنان

نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين اعتصاما امام مصرف لبنان في طرابلس، وقطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات أمام الباب الرئيسي، للمطالبة بصرف رواتبهم بما يحفظ كرامتهم. وأعلنوا ان التحرك اليوم هو “صرخة حق في وجه الذل والتجويع”، وان هدفهم “المطالبة بحقوق العسكري”.

وشددوا على ضرورة تثبيت رواتب العسكريين على سعر محدد في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

واشار العميد المتقاعد بسام الايوبي الى “ان المتقاعدين يعتبرون أن هناك توجها مخفيا يتهدد المؤسسات الأمنية والعسكرية بوجودها ومصيرها”، محذرا من “مغبة التمادي في مثل هذه التوجيهات”، مؤكدا “مواجهتها بكل ما هو متوفر من أداء وحراك”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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