الرئيس الإيراني: يجب معرفة طريق الإمام الخميني (قدس سره) قبل أي شيء

أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي إلى ضرورة معرفة طريق الإمام الخميني (رضي الله عنه) أكثر من أي شيء آخر، مؤكدا انه على الرغم من مرور سنوات عديدة على رحيل الامام ، إلا أن إرثه لا يزال حياً.

وخلال مراسم احياء الذكرى الـ 34 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران “الامام السيد روح الله الموسوي الخميني”، قال السيد ابراهيم رئيسي، “من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى معرفة شخصية الإمام رحيل وكلماته وحياته والثورة المجيدة التي أسسها”.

واكد الرئيس الايراني أنه رغم مرور 34 عامًا على رحيل الإمام الخميني رضي الله عنه، إلا أنه لا يزال حياً، لأن إرث الإمام ومسيرة وكلماته ما زالت حية، وأضاف: اليوم ، أصبح طريق الإمام الخميني، وأسلوب حياته، وكلماته التي فتحت الطريق أمام الشعب الايراني والدول الحرة الأخرى في العالم أكثر شعبية وانتشار من أي وقت مضى.

ووصف الرئيس الايراني طريق الإمام الخميني (رضي الله عنه) بأنه على خطى الأنبياء والقديسين، مضيفا “كان إمامنا العظيم الراحل رجل الله وكل نجاحه في حياته الشخصية والاجتماعية والحكومية يعود إلى حقيقة أنه اعتبره نفسه رجل من رجال الله ، وقد كرس حياته لرضا الله”.

ويشارك في هذه المراسم المقامة بمرقد الامام الراحل (رض) عشية ذكرى رحيله ( 4 حزيران / يونيو 4 يونيو 1989)، جمع من كبار مسؤولي البلاد ورجال الدين الاجلاء والقادة العسكريين.

المصدر: وكالة مهر