الشيخ القطان: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية

شكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان لجمعية “وتعاونوا” السبت “ما يقدمونه من حصص غذائية ودواء لأهلنا المتعففين في البقاع الأوسط وبرالياس تحديدا”، كما شكر “للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله توجيهاتهم في دعم كل المناطق اللبنانية دون تمييز بين طائفة أو مذهب أو انتماء سياسي وهذا إن دلَّ على شيء، فإنما يدل على أن المقاومة في لبنان، تستطيع دعم كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية”.

ودعا الشيخ القطان “كل الساسة في لبنان للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتعاون فيما بين كل السياسيين والتحاور والجلوس على طاولة واحدة من أجل التخفيف من هذه الأوضاع التي تزداد يوماً بعد يوم صعوبة ولم نستطيع الخروج من هذه الأوضاع الصعبة اذا لم نضع أيدينا بأيدي بعض وإن لم تتعاون كل القوى السياسية لإنقاذ ما أمكن من هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام