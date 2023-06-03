الادميرال ايراني: سيتم تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة

قال قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني انه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

وأعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة. وقال “سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق”.

وقال الأدميرال إيراني “اليوم وصلت دول المنطقة الى النقطة القائلة بأنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل”. وأضاف “في هذا الصدد، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا”.

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال قائد البحرية إن “هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور”.

وتابع “سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها”.

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، قال الأدميرال إيراني “سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك ايضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند”.

وأضاف “تقريبا كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير”.

المصدر: وكالة مهر