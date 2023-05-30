فرار منفذ العملية بسلام… مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب “حرميش” وكتيبة طولكرم تتبنى العملية

أعلن الإعلام العبري اليوم الثلاثاء30/5/2023، عن مقتل مستوطن قرب مستوطنة “حرميش” القريبة من قرية قفين شمال طولكرم.

وبين الاعلام العبري ان إطلاق النار نُفذ من مركبة مسرعة وأسفرت عن مقتل مستوطن قرب قرية قفين شمال طولكرم.









وأوضح مراسل معاريف ان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية ، حيث اطلقت عدة رصاصات أصابته في الصدر والكتف .

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .

المدلل: عملية “حرميش” جاءت رداً على جرائم الاحتلال وللتأكيد على حقنا في المقاومة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء 30 ايار/ مايو 2023، أن عملية “حرميش” شمال طولكرم والتي أدت إلى مقتل مستوطن بجروح خطيرة جداً، تأتي في إطار الرد الطبيعي على استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد المدلل في تصريح على أن عملية “حرميش” جاءت تأكيداً على أن الاقتحامات والقتل والاعتقالات والملاحقات المستمرة في مدن الضفة الغربية المحتلة، تُعطي كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة مزيداً من الإصرار للاستمرار في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وإثبات على حالة الاستنزاف الذي يعيشه العدو.

واعتبر أن ما تُسطره كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة من بطولات في الضفة الغربية المحتلة، يؤكد أن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال تقوم بدورها المنوط بها وهو استدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني حتى دحره عن الأرض الفلسطينية، مضيفاً “يجب على المقاومة ألا تُمرر جرائم الاحتلال دون رد أو حساب، وألا يشعر بالأمان والطمأنينة والاستقرار على أرضنا”.

وقال “إن هذه العملية تُثبت من جديد على سرعة رد المقاومة على جرائم الاحتلال، وكسر هيبته وتحطيم قوة الردع التي كان يتغنى بها”، مشيراً إلى أن عملية “حرميش” أثبتت أيضاً أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المقاومين والمواطنين، لم تستطع أن تُنهي أو تحد من وتيرة العمليات الفدائية في الضفة، ولم تتمكن أيضاً توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني.

فصائل فلسطينية تشيد بعملية إطلاق النار بطولكرم

بدورها أشادت فصائل وقوى وطنية وإسلامية، بعملية إطلاق النار التي نفذها أفراد من كتيبة الرد السريع في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تصريح صحفي، إن عمليات إطلاق النار اليومية في الضفة الغربية وآخرها اليوم قرب ما يسمى بمستوطنة “حرميش” شمال طولكرم، تؤكد فشل الاحتلال الصهيوني في إجهاض المقاومة والقضاء عليها.

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحٍ صحفي، أن هذه العملية البطولية دليل إصرار شعبنا الفلسطيني على مواصلة دفاعه عن أرضه ومقدساته وردًا على اقتحام قطعان المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى.

وباركت حركة الأحرار عملية إطلاق النار قرب مغتصبة “حرميش”، مؤكدة أنها عمل بطولي يعكس حيوية المقاومة المستمرة في الضفة.

وأضافت الحركة أن هذه العملية تؤكد أن كل محاولات الاحتلال الإجرامية في إخماد جذوة المقاومة في الضفة فشلت، وشعبنا سيواصل المقاومة رغم كل الظروف حتى تحقيق أهدافه ودحر الاحتلال، داعية أبناء وأبطال وثوار الضفة الباسلة للمزيد من العمليات البطولية والنوعية للتصدي لعربدة وعدوان الاحتلال على شعبنا والمسجد الأقصى.

وفي تصريح صحفي، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين محمد الغول، اليوم الثلاثاء، إنّ عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “حرميش” شمال طولكرم تأكيد جديد على فشل منظومة الأمن الصهيونية في الإجهاز والقضاء على فكرة المقاومة، مؤكداً أنّ العملية تأتي في إطار الحق والرد الطبيعي للفلسطينيين على تكرار جرائم وعدوان الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا، وفي إطار المعركة المفتوحة ضد وجود الاحتلال على أرضنا.

وقالت حركة المجاهدين إن هذه العملية تأتي مجددًا لتظهر مدى هشاشة وعجز المنظومة الأمنية للعدو المجرم وتؤكد أن المقاومة جاهزة قادرة على ضرب وايلام العدو وجنوده الجبناء.

وأكدت أن هذه العمليات البطولية تعبر عن إرادة شعبنا وشبابه الثائر والمنتفض مهما عظمت المؤامرات وكبرت التحديات.

وأضافت لجان المقاومة أن عملية “حرميش” البطولية تثبت أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم العدو الصهيوني المجرم وأن إرهاب العدو وفاشيته بحق شعبنا لن يمر دون رد ، داعية الابطال والمقاومين الاحرار في كل مكان من أرضنا المباركة الى تصعيد المقاومة والثورة وضرب العدو وقطعان مستوطنيه بكل قوة ردًا على جرائمه المتواصلة والمتصاعدة بحق شعبنا وأسرانا ومسجدنا الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم