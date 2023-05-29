ريادة| الهرمل تحصد المركزين الأول والثاني في البطولة السنوية الثامنة للروبوت

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار قدّم مدرب نادي الهرمل للروبوت والمشاريع العلمية الأستاذ علي علّام لمحة عن أهداف النادي الذي أسّست له التعبئة التربوية في حزب الله ليستهدف الطلّاب في مدارس الهرمل.



وعن المباراة التي خاضها النادي وحصد المركزين الأوّل والثاني في البطولة الثامنة للروبوت التي شارك فيها 70 فريقا من مختلف المناطق اللبنانية وثلاثة فرق من سوريا، ذكر الطالب وجد مرتضى من مدرسة المرام في الهرمل أنّ التحدّي تطلّب منهم بناء روبوت وبرمجته ليكون قادرا على سلوك مسار معيّن وبسرعة عالية.

أمّا الطالبة زهراء شمص من مدرسة الإمام علي(ع) فقد تحدّثت عن المهارات التي تدرّبوا عليها حتّى تمكّنوا من الفوز في البطولة.



أخيرا لفت المدرّب علّام الى أن عالم الروبوت لم يثبت حضوره بعد في المدارس كما يجب ورغم ذلك فإنّ النادي منذ انطلاقته حقّق نجاحات في مختلف المباريات.