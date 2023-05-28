الطقس في لبنان غدا غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً جزئيا الى غائم بحيث تسود اجواء سديمية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر جنوب البلاد ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– الحال العامة:

تنحسر الكتل الهائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم وذلك بسب اقتراب منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا فيتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا حتى ليل الاثنين حيث يستقر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية خلال النهار خاصة شمال البلاد وفي الداخل ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

– الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خاصة في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/ س.

– الانقشاع: سيء ( دون الالف متر احيانا) مع ضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية