عاصفة ترابية تعيق الرؤية في العراق وتتسبب بإصابات بالاختناق في بغداد ومحافظات عدّة

اجتاحت عاصفة ترابية مساء الخميس، العاصمة العراقية بغداد، والعديد من المحافظات ، تسببت بتدنّي مستوى الرؤية، وحالات اختناق في صفوف المواطنين.

وضربت عاصفة ترابية ضربت بغداد ومحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك، حيث أفيد أن العاصفة تسببت بعشرات الإصابات بحالات الاختناق في بغداد وغيرها من المدن، وبتدنّي مستوى الرؤية. وافاد مصدر امني، باستقبال مستشفيات بغداد اكثر من 70 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.

ويذكر ان عاصفة ترابية شديدة ضربت العاصمة بغداد مساء اليوم، تسببت بحالات اختناق وتدني مستوى الرؤية. وأوضحت هيئة الأنواء الجوية، أنّ “التغيرات المناخية عادة ما تحصل في هذا الوقت من كل عام، وذلك لبدء مرحلة دخول المنخفض الجوي الموسمي الحراري، وهو ما يسبب تصاعد الغبار والعواصف الترابية”.

ولفتت الهيئة أنّ طقس اليوم الجمعة، يشهداً تصاعداً بسيطاً للغبار أحياناً، إضافة إلى استمرار زخات المطر في عدد من المناطق، أوضح أن جميع المؤشرات جيدة، ولا يوجد ما يؤكد هبوب عواصف ترابية لها مؤثرات كبيرة على الأجواء العراقية.

هذا، ويشهد العراق مؤخرا، خلال فصلي الصيف والربيع عواصف ترابية تؤدي إلى توقف حركة الطيران وتعطيل الدوام، وإصابة المئات بحالات اختناق.

المصدر: مواقع