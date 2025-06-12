الأمن الداخلي: توقيف مروّج للمخدرات في مدينة صيدا

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان لها الخميس انها اوقفت احد مروجي المخدرات في مدينة صيدا الجنوبية.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة وترويج المواد المخدّرة في مدينة صيدا”.

وتابع البيان انه “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويّته وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 05-06-2025 في محلّة حارة صيدا، ويدعى م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)”، واضاف “بتفتيشه، عثر بحوزته على /11/ طبة من مادة باز الكوكايين، كميّة من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي”.

واوضح البيان انه “بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات في مدينة صيدا”، وأكد انه “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام