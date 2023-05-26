الافراج عن الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي بعد سجنه 5 سنوات في بلجيكا بواسطة عُمانية

وصل الى العاصمة الايرانية طهران، عصر اليوم الجمعة الدبلوماسي الايراني أسدالله اسدي، الذي احتجز كرهينة في بلجيكا لخمسة اعوام، قادماً من سلطنة عُمان، التي قادت وساطة بين الدولتين، أطلق بموجبه سراح موظف إغاثة بلجيكي، مسجون في إيران، بتهمة التجسس لصالح اميركا.

وأفرجت السلطات البلجيكية الجمعة، عن الدبلوماسي الايراني المعتقل لديها ضمن عملية لتبادل السجناء، اثر وساطة رسمية قادتها سلطنة عمان، وذلك عقب أشهر على توقيع اتفاقية بين بلجيكا وإيران بخصوص تبادل المحكومين.

وادّعت بلجيكا، أنّ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي عام2021 جاء على خلفية اتهامه بمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وهو ما ترفضه السلطات الايرانية بقوّة.

وكان أسد الله اسدي، احتجز كرهينة في المانيا في يوم 30 يونيو 2018، قبل أن يتم نقله الى بلجيكا، حيث تمّ اصدار حكم بحقّه بالسجن لمدّة عشرين عاماً. وتعتبر السلطات الايرانية، انّ اعتقاله يشكّل انتهاكا للحقوق الدبلوماسية (المادة 40 من اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية) وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، لأنه سُجن لمدة 100 يوم في قسم سجناء الأمراض النفسية و 3 أشهر في حبس انفرادي لا نوافذ له.

في خطوة مهدت الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي، كانت المحكمة العليا في بلجيكا أعلنت في بيان الشهر الماضي أنها رفضت دعوى الطعن” التي رُفعت ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو 2022 وينص على نقل محكومين.

ودخلت معاهدة الايرانية – البلجيكية بشأن تبادل المحكومين، حيز التنفيذ الشهر الماضي وبموجبها يمكن للسجناء البلجيكيين في إيران أن يقضوا فترات العقوبة في بلدهم وبالمثل بالنسبة للسجناء الإيرانيين في بلجيكا.

وأعلن المتحدث وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الافراج عن الدبلوماسي الايراني الرهينة “اسد الله اسدي” اثر اتفاق ثنائي مع الحكومة البلجيكية، كما شكر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان سلطنة عمان لجهودها الايجابية في هذه القضية.

وكانت وزارة الخارجية العمانية، أعلنت اليوم الجمعة أن عمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين. وقالت وكالة الأنباء العمانية ان المساعي العُمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمنت سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني. هذا وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل المواطن البلجيكي المسجون في إيران.

وفي ديسمبر من العام الماضي، صدر حكم إدانة فاندكاستيل من قبل القضاء الإيراني بعدة تهم كالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية وغسيل الأموال، وألقي القبض على موظف الإغاثة أوليفييه فاندكاستيل في أثناء زيارة لإيران في فبراير شباط 2022 وحُكم عليه في يناير كانون الثاني بالسجن 40 عاما بتهم من بينها التجسس.

ويأتي نجاح الوساطة العمانية في الوقت الذي من المقرر أن يزور سلطان عمان «هیثم بن طارق آل سعید» طهران بعد غد الأحد تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الايراني آية الله السيد «ابراهیم رئیسي» في زيارة الى ايران تستغرق لمدة يومين.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان قامت بدور الوساطة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعض الدول، خاصة الوساطة التي قامت بها بين طهران وواشنطن بما فيها تبادل السجناء واستضافة 3 جولات من المفاوضات بين ايران والسعودية العام الماضي التي أسفرت عن الاتفاق الذي توصلت اليه طهران والرياض لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

المصدر: مواقع