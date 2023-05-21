بالفيديو والصور | الإعلام الحربي ينشر مشاهد من مناورة المقاومة الإسلامية

أجرى حزب الله الأحد مناورة بالذخيرة الحية في جنوب لبنان تعد من الأكبر يقيمها أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف الكيان الصهيوني عبر طائرة مسيّرة أو الاقتحام.

وشارك نحو 200 من مجاهدي المقاومة في المناورة التي أجريت في بلدة عرمتى على مسافة نحو 20 كلم شمال الحدود مع الكيان الإسرائيلي، وذلك لمناسبة قرب حلول ذكرى انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان في 25 أيار/مايو 2000.

ونفّذ المجاهدون، محاكاة لهجوم بطائرة مسيّرة على هدف داخل الكيان، وآخر لعملية اقتحام الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، ومهاجمة عربات عند الجانب الآخر قبل سحب “جثة” من إحداها ونقلها عبر “الحدود”، في ما بدا أنها محاكاة لعملية أسر جنود إسرائيليين.

ونفّذ عدد من القناصة رمايات على أهداف رسمت عليها شعار الكيان، بينما قام مجاهدون على دراجات نارية بمناورات إطلاق رصاص حي نحو أهداف.

وقدّم المجاهدون عروضا بدنية وأخرى هجومية تخللها إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة على وقع تفجير عبوات ناسفة في حضور مئات الصحافيين والمصوّرين، في أكبر حشد إعلامي يشهده حدث مقاوم منذ سنوات طويلة.

وعرض الحزب خلال المناورات صنوفا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة كراجمات الصواريخ والعربات المزودة برشاشات ثقيلة أو مدافع مضادة للطيران، إضافة الى صواريخ مضادة للدروع وأخرى تطلق من على الكتف.

ورفع في المكان جدار اسمنتي عالٍ مماثل للجدار الذي رفعه الكيان الصهيوني المؤقت عند الحدود، وكتبت عليه شعارات “قادمون” قرب صورة لمسجد قبة الصخرة، و”قسما سنعبر” و”بأس شديد”. وقام عدد من عناصر المقاومة باختراق هذا السور بعد تفجير أجزاء منه.

وسبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن حذّر العدو الصهيوين مرارا خلال الأعوام الماضية، من أن الحزب قد يطلب من مقاتليه اقتحام الجليل في أي حرب مقبلة.

وخلال المناورة الأحد، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين “إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة، بتجاوز قواعد اللعبة، وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين ايدينا”.

وعلق إعلام العدو على المناورة، وقالت القناة ١٢ العبرية، إن هذه المناورة، أثارت الاهتمام في الكيان، على ضوء نظرية توحيد الساحات، وأضافت ” أمر واحد لم يوجد اليوم في المناورة ولكنه من ناحية إسرائيل يعتبر السلاح الأهم بيد حزب الله، الصواريخ الدقيقة”.

ومن جانبها، قالت القناة ١٣ العبرية، إن السلاح الذي لم يعرض اليوم في مناورة حزب الله هو الصواريخ الدقيقة وهي المشكلة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان.

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المصدر: الاعلام الحربي